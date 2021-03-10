В Украине уже 1,416 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 377
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,416 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 марта - почти 6,4 тысячи, удвоение количества случаев по сравнению с днем ранее. При этом число госпитализированных за сутки - 1,9 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"6377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 1904 человека;
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- летальных случаев - 219;
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- выздоровели - 5687 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 416 438 человек;
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- выздоровели - 1 204 916 человек;
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- летальных исходов - 27 423;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 188 346.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 309 детей и 263 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 644 случая;
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- Винницкая область - 575 случаев;
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- Волынская область - 125 случаев;
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- Днепропетровская область - 226 случаев;
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- Донецкая область - 118 случаев;
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- Житомирская область - 141 случай;
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- Закарпатская область - 399 случаев;
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- Запорожская область - 218 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 502 случая;
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- Киевская область - 320 случаев;
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- Кировоградская область - 31 случай;
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- Луганская область - 74 случая;
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- Львовская область - 523 случая;
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- Николаевская область - 229 случаев;
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- Одесская область - 586 случаев;
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- Полтавская область - 153 случая;
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- Ровенская область - 173 случая;
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- Сумская область - 50 случаев;
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- Тернопольская область - 148 случаев;
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- Харьковская область - 270 случаев;
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- Херсонская область - 6 случаев;
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- Хмельницкая область - 152 случая;
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- Черкасская область - 151 случай;
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- Черновицкая область - 533 случая;
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- Черниговская область - 30 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".