В Украине уже 1,416 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 377

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,416 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 марта - почти 6,4 тысячи, удвоение количества случаев по сравнению с днем ранее. При этом число госпитализированных за сутки - 1,9 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.