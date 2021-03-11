Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 118 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ 11 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 118 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 117 980 987 человек, из них выздоровели 66824908 человек. Количество умерших возросло до 2 618 490.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 150 068), Индия (11 262 707), Бразилия (11 202 415), Россия (4 302 726), Великобритания (4 247 879), Франция (4 022 400), Испания (3 178 442) и Италия (3123 368).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (529 102), Бразилии (270 549) и Мексике (192 491).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1465 265. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1416438 новые случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.