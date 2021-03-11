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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56497 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77450 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111110 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146564 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 196461 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 118 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 118 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11128 просмотра

КИЕВ 11 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 118 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 117 980 987 человек, из них выздоровели 66824908 человек. Количество умерших возросло до 2 618 490.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 150 068), Индия (11 262 707), Бразилия (11 202 415), Россия (4 302 726), Великобритания (4 247 879), Франция (4 022 400), Испания (3 178 442) и Италия (3123 368).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (529 102), Бразилии (270 549) и Мексике (192 491).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1465 265. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1416438 новые случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 204 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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