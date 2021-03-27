Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 126 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 126 026 603 людей, з них одужало 71 409 593 осіб. Кількість померлих зросла до 2 766 824.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 155 046), Бразилія (12 404 414), Індія (11 846 652), Франція (4 526 530), Росія (4 451 565), Велика Британія (4 339 157), Італія (3 488 619) та Іспанія (3 255 324).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (548 067), Бразилії (307 112) та Мексиці (200 862).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 665 001. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 461 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.