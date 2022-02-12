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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 408 млн людей

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 408 млн людей

Київ • УНН

 • 14509 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 408 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 408,797,977 людей, з них одужало 328,682,644 осіб. Кількість померлих зросла до 5,820,379.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:

США - 79,228,628
Індія - 42,584,618
Бразилія - 27,291,515
Франція - 21,503,654
Велика Британія - 18,220,515
Росія - 13,731,794
Туреччина - 12,748,341
Італія - 11,923,631
Німеччина - 12,126,991
Іспанія - 11,991,109

“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (942,006), Індія (508,012) та Бразилія (637,232).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 462 970 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 102 403 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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