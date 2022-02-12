Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 408 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 408 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 408,797,977 человек, из них выздоровел 328,682,644 человек. Число умерших возросло до 5,820,379.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 79,228,628
Индия - 42,584,618
Бразилия - 27,291,515
Франция - 21,503,654
Великобритания - 18,220,515
Россия - 13,731,794
Турция - 12,748,341
Италия - 11,923,631
Германия - 12,126,991
Испания - 11,991,109
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (942,006), Индия (508,012) и Бразилия (637,232).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 462 970 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 102 403 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.