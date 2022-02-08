Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 398 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 398 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 398,093,224 людей, з них одужало 317,637,345 осіб. Кількість померлих зросла до 5,768,797.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (78 370 774), Індія (42 334 521), Бразилія (26 605 137), Франція (20 804 372), Велика Британія (17 866 632), Росія (12 982 023), Туреччина (12 335 015), Італія (11 663 338), Німеччина (11 198 740) Іспанія (10 395 471) та Аргентина (8 615 285).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (928 879), Бразилії (632 720) та Індії (504 078).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 307 437 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 101 392 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.