Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 398 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 398 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 398,093,224 человек, из них выздоровел 317,637,345 человек. Количество умерших возросло до 5,768,797.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (78 370 774), Индия (42 334 521), Бразилия (26 605 137), Франция (20 804 372), Великобритания (17 866 632), Россия (12 982 023), Турция (12 335 015), Италия (11 663 338), Германия (11 198 740) Испания (10 395 471) и Аргентина (8 615 285).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (928 879), Бразилии (632 720) и Индии (504 078).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 307 437 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 101 392 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.