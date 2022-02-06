Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 394 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 394 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 394,122,504 людей, з них одужало 312,879,057 осіб. Кількість померлих зросла до 5,752,698.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 77,966,691
Індія - 42,184,623
Бразилія - 26,473,273
Франція - 20,602,932
Велика Британія - 17,749,999
Росія - 12,630,047
Туреччина - 12,150,567
Італія - 11,542,793
Німеччина - 10,945,449
Іспанія - 10,274,653
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (925,655), Бразилія (631,869) та Індія (502,008).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 256 208 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 101 168 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.