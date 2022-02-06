Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 394 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 65 февраля. УНН. По состоянию на утро воскресения в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 394 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 394,122,504 человек, из них выздоровел 312,879,057 человек. Число умерших возросло до 5,752,698.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 77,966,691
Индия - 42,184,623
Бразилия - 26,473,273
Франция - 20,602,932
Великобритания - 17,749,999
Россия - 12,630,047
Турция - 12,150,567
Италия - 11,542,793
Германия - 10,945,449
Испания - 10,274,653
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (925,655), Бразилия (631,869) и Индия (502,008).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 256 208 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 101 168 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.