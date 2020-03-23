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Коронавірус у Німеччині: понад 24 тисячі випадків, понад 90 осіб померло

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Німеччині підтверджено понад 24,1 тисячі випадків інфікування коронавірусом Sars-CoV-2. Такий результат підрахунків, проведених агентством новин dpa, що спирається на офіційні повідомлення окремих федеральних земель. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і dpa.

Поки що найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом спостерігається в землі Північний Рейн - Вестфалія - понад 7,3 тисячі випадків. Далі йдуть Баварія з більш ніж 4,4 тисячі випадків та Баден-Вюртемберг з понад 3,8 тисячі випадків.

Крім того, натепер від наслідків коронавірусної інфекції в Німеччині померло понад 90 осіб. Крім того, за даними Інституту Роберта Коха, ще двоє інфікованих Sars-CoV-2 німців померли під час поїздки в Єгипет.

Нагадаємо, у Німеччині заборонили збиратися групами більше двох осіб через коронавірус.

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