Коронавірус у Німеччині: понад 24 тисячі випадків, понад 90 осіб померло
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Німеччині підтверджено понад 24,1 тисячі випадків інфікування коронавірусом Sars-CoV-2. Такий результат підрахунків, проведених агентством новин dpa, що спирається на офіційні повідомлення окремих федеральних земель. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і dpa.
Поки що найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом спостерігається в землі Північний Рейн - Вестфалія - понад 7,3 тисячі випадків. Далі йдуть Баварія з більш ніж 4,4 тисячі випадків та Баден-Вюртемберг з понад 3,8 тисячі випадків.
Крім того, натепер від наслідків коронавірусної інфекції в Німеччині померло понад 90 осіб. Крім того, за даними Інституту Роберта Коха, ще двоє інфікованих Sars-CoV-2 німців померли під час поїздки в Єгипет.
Нагадаємо, у Німеччині заборонили збиратися групами більше двох осіб через коронавірус.