Коронавирус в Германии: более 24 тысячи случаев, более 90 человек умерло
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Германии подтверждено более 24,1 тысячи случаев инфицирования коронавируса Sars-CoV-2. Такой результат подсчетов, проведенных агентством новостей dpa, опирающаяся на официальные сообщения отдельных федеральных земель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и dpa.
Пока наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавируса наблюдается в земле Северный Рейн - Вестфалия - более 7,3 тысячи случаев. Далее следуют Бавария с более чем 4,4 тысячи случаев и Баден-Вюртемберг с более 3,8 тысячи случаев.
Кроме того, в настоящее время от последствий коронавирусной инфекции в Германии умерло более 90 человек. Кроме того, по данным Института Роберта Коха, еще двое инфицированных Sars-CoV-2 немцев умерли во время поездки в Египет.
Напомним, в Германии запретили собираться группами более двух лиц из-за коронавируса.