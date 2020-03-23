Коронавирус в Германии: более 24 тысячи случаев, более 90 человек умерло

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100469 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103642 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105681 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104664 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113322 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100848 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105302 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106658 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Коронавирус в Германии: более 24 тысячи случаев, более 90 человек умерло

Коронавирус в Германии: более 24 тысячи случаев, более 90 человек умерло

Киев  •  УНН

 • 20794 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Германии подтверждено более 24,1 тысячи случаев инфицирования коронавируса Sars-CoV-2. Такой результат подсчетов, проведенных агентством новостей dpa, опирающаяся на официальные сообщения отдельных федеральных земель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и dpa.

Пока наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавируса наблюдается в земле Северный Рейн - Вестфалия - более 7,3 тысячи случаев. Далее следуют Бавария с более чем 4,4 тысячи случаев и Баден-Вюртемберг с более 3,8 тысячи случаев.

Кроме того, в настоящее время от последствий коронавирусной инфекции в Германии умерло более 90 человек. Кроме того, по данным Института Роберта Коха, еще двое инфицированных Sars-CoV-2 немцев умерли во время поездки в Египет.

Напомним, в Германии запретили собираться группами более двух лиц из-за коронавируса.

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