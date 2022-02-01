Коронавірус у Києві: за добу померло п'ятеро людей, захворіло понад 2300
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2363 хворих на коронавірус, п'ятеро людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1271 жінка віком від 18 до 93 років, 756 чоловіків віком від 18 до 89 років, 144 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років і 192 хлопчики віком від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 2 жінки 80 та 83 роки і 3 чоловіки віком від 22 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізували 81 хворого на коронавірус, а також 180 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 873 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (435), Дарницькому (375) та Святошинському (268).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8510 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 367 993. Подолало вірус 336 865 жителів столиці.
Нагадаємо
Протягом 30 січня в Україні зафіксували 30 768 нових підтверджених випадків COVID-19.