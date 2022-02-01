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15 марта, 19:03 • 103182 просмотра

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Коронавирус в Киеве: за сутки умерло пять человек, заболело более 2300

Коронавирус в Киеве: за сутки умерло пять человек, заболело более 2300

Киев • УНН

 • 14442 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки выявили 2363 больных коронавирусом, пять человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1271 женщина возрастом от 18 до 93 лет, 756 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 144 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчики в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 2 женщины 80 и 83 года и 3 мужчины в возрасте от 22 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализировали 81 больного коронавирусом, а также 180 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 873 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8510 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 367 993. Преодолело вирус 336 865 жителей столицы.

Напомним

В течение 30 января в Украине зафиксировали3 0 768 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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COVID-19Киев

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