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Коронавірус спровокував попит на курятину в Італії

Коронавірус спровокував попит на курятину в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Епідемія коронавіруса в Італії спровокувала підвищений попит на куряче м'ясо і яйця. Про це заявив президент торгової асоціації "Unaitalia" Антоніо Форліні, передає УНН з посиланням на Euro Meat News.

Він нагадав, що сьогодні Італія на карантині. Епідемія змусила жителів країни запасатися продовольством як мінімум на тиждень. Попит на курятину та яйця в роздрібних мережах - досить високий, підкреслив Форліні.

"Основний вибір італійських споживачів в сегменті тваринного білка падає на курятину та яйця. Підвищений попит на продукти в роздріб утримує галузь на плаву", - додав він.

Президент "Unaitalia" також розповів, що італійські пташники виробляють продукт відповідально. Дотримуючись всіх необхідних заходів безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільший в Україні виробник курятини вжив додаткових заходів запобігання поширенню коронавіруса

"Їхнє завдання, згідно з протоколом, звести до мінімуму ризик зараження продукції через працівників птахофабрик. Розведення, забій, виробництво і виготовлення курятини здійснюється в суворій відповідності із запобіжними засобами і відповідальностю", - додав він.

Форліні також зазначив, що італійські виробники м'яса птиці і яєць активно допомагають місцевим громадам боротися з коронавірусом.

Мова йде про пожертвування грошей для лікарень і служб швидкої допомоги, про премії для медпрацівників.

Нагадаємо, виробник курятини "Наша Ряба" збільшив фінансову допомогу країні на подолання коронавируса до 84 млн грн.

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