Коронавирус спровоцировал спрос на курятину в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Эпидемия коронавируса в Италии спровоцировала повышенный спрос на куриное мясо и яйца. Об этом заявил президент торговой ассоциации "Unaitalia" Антонио Форлини, передает УНН со ссылкой на Euro Meat News.
Он напомнил, что сегодня Италия на карантине. Эпидемия заставила жителей страны запасаться продовольствием как минимум на неделю. Спрос на курятину и яйца в розничных сетях - довольно высокий, подчеркнул Форлини.
"Основной выбор итальянских потребителей в сегменте животного белка падает на курятину и яйца. Повышенный спрос на продукты в розницу удерживает отрасль на плаву", - добавил он.
Президент "Unaitalia" также рассказал, что итальянские птичники производят продукт ответственно. Соблюдая все необходимые меры безопасности.
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"Их задача, согласно протоколу, свести к минимуму риск заражения продукции из-за работников птицефабрик. Разведение, убой, производство и изготовление курятины осуществляется в строгом соответствии с мерами предосторожности и ответственности", - добавил он.
Форлини также отметил, что итальянские производители мяса птицы и яиц активно помогают местным общинам бороться с коронавирусом.
Речь идет о пожертвовании денег для больниц и служб скорой помощи, о премиях для медработников.
Напомним, производитель курятины "Наша Ряба" увеличил финансовую помощь стране на преодоление коронавируса до 84 млн грн.