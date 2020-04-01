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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63404 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Коронавирус спровоцировал спрос на курятину в Италии

Коронавирус спровоцировал спрос на курятину в Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Эпидемия коронавируса в Италии спровоцировала повышенный спрос на куриное мясо и яйца. Об этом заявил президент торговой ассоциации "Unaitalia" Антонио Форлини, передает УНН со ссылкой на Euro Meat News.

Он напомнил, что сегодня Италия на карантине. Эпидемия заставила жителей страны запасаться продовольствием как минимум на неделю. Спрос на курятину и яйца в розничных сетях - довольно высокий, подчеркнул Форлини.

"Основной выбор итальянских потребителей в сегменте животного белка падает на курятину и яйца. Повышенный спрос на продукты в розницу удерживает отрасль на плаву", - добавил он.

Президент "Unaitalia" также рассказал, что итальянские птичники производят продукт ответственно. Соблюдая все необходимые меры безопасности.

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"Их задача, согласно протоколу, свести к минимуму риск заражения продукции из-за работников птицефабрик. Разведение, убой, производство и изготовление курятины осуществляется в строгом соответствии с мерами предосторожности и ответственности", - добавил он.

Форлини также отметил, что итальянские производители мяса птицы и яиц активно помогают местным общинам бороться с коронавирусом.

Речь идет о пожертвовании денег для больниц и служб скорой помощи, о премиях для медработников.

Напомним, производитель курятины "Наша Ряба" увеличил финансовую помощь стране на преодоление коронавируса до 84 млн грн.

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