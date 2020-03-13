Виробник МХП вжив додаткових заходів запобігання поширенню коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На підприємствах групи МХП введено додаткові запобіжні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.
МХП скасував будь-які міжнародні відрядження до кінця березня. І дав поради своїм співробітникам відтермінувати особисті поїздки за кордон.
"У разі здійснення такої поїздки, співробітник, скоріш за все, буде змушений пройти двотижневу самоізоляцію з метою карантину після поїздки. Якщо людина може виконувати свої функціональні обов’язки віддалено, її буде тимчасово переведено на домашній режим роботи. В іншому разі — відправлено в неоплачувану відпустку.
Співробітники, які відвідували зарубіжні країни у будь-яких цілях за останні 14 днів, також мають обов’язково повідомити про це керівництво холдингу", - розповіли в компанії, додавши, що на співробітників, які приховали інформацію про свої закордонні поїздки або погане самопочуття, чекає дисциплінарна відповідальність.
"Аж до звільнення", - підкреслили у компанії.
Крім того, МХП скасував усі заходи та наради, що потребують збору великої кількості людей.
"У разі необхідності на підприємствах будуть введені додаткові заходи безпеки", - кажуть у компанії.
У МХП закликали співгромадян відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. І нагадали, що коронавірус COVID-19 не передається через їжу.
"МХП ретельно слідкує за станом здоров’я співробітників, які працюють на виробництві", - підкреслили у компанії.