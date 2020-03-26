Коронавірус: на Вінниччині підготували пів тисячі інфекційних ліжок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації Вінницька область має 524 інфекційні ліжка. Про це під час брифінгу розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН.
"Ми розпочинали з того, що у нас було 290 інфекційних ліжок, які були не готові, щоб приймати пацієнтів. Зараз ми маємо 524 ліжка і маємо 89 боксованих палат, і більш ніж 50 навіпбоксованих палат", - розповів він.
Окрім того, на території області діють 23 медичні бригади, які можуть працювати із хворими із підозрою на коронавірус, додав очільник ОДА.
Скальський уточнив, що станом на 10 годину 26 березня на Вінниччині є один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.
"Найбільш дієвий варіант запобігти розповсюдженню коронавірусу - залишатися вдома. Це – найкращий варіант попередження хвороби", - нагадав Скальський.
Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу обсягом 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.
“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.