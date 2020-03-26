Коронавирус: в Винницкой области подготовили полтысячи инфекционных коек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В случае осложнения эпидемиологической ситуации Винницкая область имеет 524 инфекционные койки. Об этом во время брифинга рассказал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН.
"Мы начинали с того, что у нас было 290 инфекционных коек, которые были не готовы, чтобы принимать пациентов. Сейчас мы имеем 524 коек и имеем 89 боксированых палат, и более 50 полубоксированых палат", - рассказал он.
Кроме того, на территории области действуют 23 медицинские бригады, которые могут работать с больными с подозрением на коронавирус, добавил глава ОГА.
Скальский уточнил, что на 10:00 26 марта в Винницкой области один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.
"Наиболее действенный вариант предотвратить распространение коронавируса - оставаться дома. Это - лучший вариант предупреждения болезни", - напомнил Скальский.
Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".
"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.