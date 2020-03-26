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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Коронавирус: в Винницкой области подготовили полтысячи инфекционных коек

Коронавирус: в Винницкой области подготовили полтысячи инфекционных коек

Киев  •  УНН

 • 10006 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В случае осложнения эпидемиологической ситуации Винницкая область имеет 524 инфекционные койки. Об этом во время брифинга рассказал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН.

"Мы начинали с того, что у нас было 290 инфекционных коек, которые были не готовы, чтобы принимать пациентов. Сейчас мы имеем 524 коек и имеем 89 боксированых палат, и более 50 полубоксированых палат", - рассказал он.

Кроме того, на территории области действуют 23 медицинские бригады, которые могут работать с больными с подозрением на коронавирус, добавил глава ОГА.

Скальский уточнил, что на 10:00 26 марта в Винницкой области один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

"Наиболее действенный вариант предотвратить распространение коронавируса - оставаться дома. Это - лучший вариант предупреждения болезни", - напомнил Скальский.

Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.

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