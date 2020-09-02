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Коронавірус на Буковині: за добу виявлено 67 інфікованих осіб, всього - понад 10 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Чернівецькій області протягом понеділка зафіксували 67 випадків інфікування COVID-19. Всього в області вже понад 10,4 тисяч хворих інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Коронавірус на Буковині: за добу виявлено 67 інфікованих осіб, всього - понад 10 тисяч

За останню добу — було зафіксовано 67 випадків хвороби, 10 487 загалом. 54 особи — одужали за останню добу, 6 327 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 752 зразки за добу.

“67 хворих. Небагато, якщо порівнювати з останніми днями. Буковинці одужують від коронавірусу та стають обачнішими. Принаймні, у це дуже хочеться вірити. Тим часом, фахівці-епідеміологи кажуть — чималі партії зразків продовжують надходити до лабораторного центру. А отже є хворі та ті, хто контактував з інфікованими. Тому не втрачайте пильності. Бережіть себе та близьких”, — написав голова ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 123 303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 605 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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