Коронавирус на Буковине: за сутки выявлено 67 инфицированных, всего - более 10 тысяч

За последние сутки — было зафиксировано 67 случаев болезни, 10 487 целом. 54 человека — выздоровели за последние сутки, 6 327 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 752 образца за сутки.

“67 больных. Не так много, если сравнивать с последними днями. Буковинцы выздоравливают от коронавируса и становятся осмотрительнее. По крайней мере, в это очень хочется верить. Между тем, специалисты-эпидемиологи говорят — немалые партии образцов продолжают поступать в лабораторного центра. А значит, есть больные и те, кто контактировал с инфицированными. Поэтому не теряйте бдительности. Берегите себя и близких”, — написал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 123 303 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2605 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.