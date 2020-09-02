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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коронавирус на Буковине: за сутки выявлено 67 инфицированных, всего - более 10 тысяч

Киев • УНН

 • 14866 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Черновицкой области в течение понедельника зафиксировали 67 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 10,4 тыс. больных инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Коронавирус на Буковине: за сутки выявлено 67 инфицированных, всего - более 10 тысяч

За последние сутки — было зафиксировано 67 случаев болезни, 10 487 целом. 54 человека — выздоровели за последние сутки, 6 327 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 752 образца за сутки.

“67 больных. Не так много, если сравнивать с последними днями. Буковинцы выздоравливают от коронавируса и становятся осмотрительнее. По крайней мере, в это очень хочется верить. Между тем, специалисты-эпидемиологи говорят — немалые партии образцов продолжают поступать в лабораторного центра. А значит, есть больные и те, кто контактировал с инфицированными. Поэтому не теряйте бдительности. Берегите себя и близких”, — написал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 123 303 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2605 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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