Коронавірус: Бельгія відкриває нічні клуби та скасовує маски у школах для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У п'ятницю Бельгія оголосила про подальше ослаблення обмежень, введених у зв'язку з коронавірусом, щоб дозволити нічним клубам знову відкритися і відмовитися від обов'язкового носіння масок учнями початкових класів. Кількість випадків захворювання на варіант Omicron знизилася. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Цитата
"Послідовні хвилі були для нас непростими, - заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо на пресконференції, маючи на увазі послідовні сплески варіантів Omicron і Delta. - Але ми пройшли через них, і ми пройшли через них разом".
Деталі
Інфікування COVID-19 знизилося з рекордних 75 000 станом на 24 січня до середнього близько 23 000 випадків за тиждень до 7 лютого. Також знизилася кількість госпіталізацій, а кількість пацієнтів у реанімації є набагато меншою, ніж під час попередніх хвиль.
З наступної п'ятниці нічним клубам буде дозволено знову відкритися, бари зможуть продовжити години роботи за півноч та зняти обмеження на кількість клієнтів за столом, а концерти будуть можливі із аудиторією, що стоїть.
Доступ до приміщень, як і раніше, буде значною мірою ґрунтуватися на пропуску COVID, що показує вакцинацію, нещодавній тест або одужання від інфекції.
Неосновним працівникам також більше не потрібно буде працювати з дому щонайменше чотири дні на тиждень, а споживачі зможуть ходити за покупками групами понад дві особи.
Додамо
Ослаблення заходів в Бельгії послідувало за аналогічними вже оголошеними раніше рішеннями в сусідніх країнах.
Франція розпочала поступове пом'якшення з початку лютого.
Уряд Нідерландів заявив у четвер, що він має намір зняти більшість обмежень, пов'язаних з коронавірусом, до кінця місяця, але з пропусками COVID для доступу до багатьох громадських місць.