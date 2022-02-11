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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Коронавірус: Бельгія відкриває нічні клуби та скасовує маски у школах для дітей

Коронавірус: Бельгія відкриває нічні клуби та скасовує маски у школах для дітей

Київ • УНН

 • 18602 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У п'ятницю Бельгія оголосила про подальше ослаблення обмежень, введених у зв'язку з коронавірусом, щоб дозволити нічним клубам знову відкритися і відмовитися від обов'язкового носіння масок учнями початкових класів. Кількість випадків захворювання на варіант Omicron знизилася. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Послідовні хвилі були для нас непростими, - заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо на пресконференції, маючи на увазі послідовні сплески варіантів Omicron і Delta. - Але ми пройшли через них, і ми пройшли через них разом".

Деталі

Інфікування COVID-19 знизилося з рекордних 75 000 станом на 24 січня до середнього близько 23 000 випадків за тиждень до 7 лютого. Також знизилася кількість госпіталізацій, а кількість пацієнтів у реанімації є набагато меншою, ніж під час попередніх хвиль.

З наступної п'ятниці нічним клубам буде дозволено знову відкритися, бари зможуть продовжити години роботи за півноч та зняти обмеження на кількість клієнтів за столом, а концерти будуть можливі із аудиторією, що стоїть.

Доступ до приміщень, як і раніше, буде значною мірою ґрунтуватися на пропуску COVID, що показує вакцинацію, нещодавній тест або одужання від інфекції.

Неосновним працівникам також більше не потрібно буде працювати з дому щонайменше чотири дні на тиждень, а споживачі зможуть ходити за покупками групами понад дві особи.

Додамо

Ослаблення заходів в Бельгії послідувало за аналогічними вже оголошеними раніше рішеннями в сусідніх країнах.

Франція розпочала поступове пом'якшення з початку лютого.

Уряд Нідерландів заявив у четвер, що він має намір зняти більшість обмежень, пов'язаних з коронавірусом, до кінця місяця, але з пропусками COVID для доступу до багатьох громадських місць.

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