Коронавирус: Бельгия открывает ночные клубы и отменяет маски в школах для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В пятницу Бельгия объявила о дальнейшем ослаблении ограничений, введенных в связи с коронавирусом, чтобы позволить ночным клубам вновь открыться и отказаться от обязательного ношения масок учениками начальных классов. Количество случаев заболевания вариантом Omicron снизилось. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Последовательные волны были для нас непростыми, - заявил премьер-министр Александр Де Кроо на пресс-конференции, имея в виду последовательные всплески вариантов Omicron и Delta. - Но мы прошли через них, и мы прошли через них вместе".
Детали
Инфицирование COVID-19 снизилось с рекордных 75 000 по состоянию на 24 января до среднего около 23 000 случаев за неделю до 7 февраля. Также снизилось количество госпитализаций, а количество пациентов в реанимации гораздо меньше, чем во время предыдущих волн.
Со следующей пятницы ночным клубам будет разрешено снова открыться, бары смогут продлить часы работы за полночь и снять ограничения на количество клиентов за столом, а концерты будут возможны со стоящей аудиторией.
Доступ к помещениям по-прежнему будет в значительной степени основываться на пропуске COVID, показывающем вакцинацию, недавний тест или выздоровление от инфекции.
Неосновным работникам также больше не нужно будет работать из дома по меньшей мере четыре дня в неделю, а потребители смогут ходить за покупками группами более двух человек.
Добавим
Ослабление мер в Бельгии последовало за аналогичными уже ранее объявленными решениями в соседних странах.
Франция начала постепенное смягчение с начала февраля.
Правительство Нидерландов заявило в четверг, что оно намерено снять большинство ограничений, связанных с коронавирусом, до конца месяца, но с пропусками COVID для доступа ко многим общественным местам.