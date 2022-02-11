Коронавирус: Бельгия открывает ночные клубы и отменяет маски в школах для детей

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"Последовательные волны были для нас непростыми, - заявил премьер-министр Александр Де Кроо на пресс-конференции, имея в виду последовательные всплески вариантов Omicron и Delta. - Но мы прошли через них, и мы прошли через них вместе".

Детали

Инфицирование COVID-19 снизилось с рекордных 75 000 по состоянию на 24 января до среднего около 23 000 случаев за неделю до 7 февраля. Также снизилось количество госпитализаций, а количество пациентов в реанимации гораздо меньше, чем во время предыдущих волн.

Со следующей пятницы ночным клубам будет разрешено снова открыться, бары смогут продлить часы работы за полночь и снять ограничения на количество клиентов за столом, а концерты будут возможны со стоящей аудиторией.

Доступ к помещениям по-прежнему будет в значительной степени основываться на пропуске COVID, показывающем вакцинацию, недавний тест или выздоровление от инфекции.

Неосновным работникам также больше не нужно будет работать из дома по меньшей мере четыре дня в неделю, а потребители смогут ходить за покупками группами более двух человек.

Добавим

Ослабление мер в Бельгии последовало за аналогичными уже ранее объявленными решениями в соседних странах.

Франция начала постепенное смягчение с начала февраля.

Правительство Нидерландов заявило в четверг, что оно намерено снять большинство ограничений, связанных с коронавирусом, до конца месяца, но с пропусками COVID для доступа ко многим общественным местам.