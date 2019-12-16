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Корнієнко заявив про залякування "Слуг народу" трунами та вінками

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що народних депутатів їхньої політичної сили залякують трунами у приймальнях через земельну реформу. Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів (говорить про "Слуг народу" - ред.) щодо земельної реформи. Приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний або "КамАЗ" землі. І зрозуміло, що мета цієї кампанії - залякати депутатів, щоб вони навіть не думали робити ті реформи, які ми запланували і які обов’язково зробимо, які обов’язково принесуть свій результат для українського народу найближчим часом", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, представники політичної партії "Слуга народу" хочуть звернутися до правоохоронних органів із проханням ретельніше розслідувати напади на членів своєї партії.

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