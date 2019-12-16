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Корниенко заявил о запугивании "Слуг народа" гробами и венками

Корниенко заявил о запугивании "Слуг народа" гробами и венками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава политической партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что народных депутатов их политической силы запугивают гробами в приемных через земельную реформу. Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Еще раз акцентируем, что ширится такая негативная кампания по давлению на депутатов (говорит о "Слугах народа" - ред.) по земельной реформе. Приносятся гробы в общественные приемные. Я не думаю, что какому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, венок похоронный или "КамАЗ" земли. и понятно, что цель этой кампании - запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали и которые обязательно сделаем, которые обязательно принесут свой результат для украинского народа в ближайшее время", - сказал Корниенко.

Напомним, представители политической партии "Слуга народа" хотят обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательнее расследовать нападения на членов своей партии.

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