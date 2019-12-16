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"Слуги народу" проситимуть правоохоронні органи ретельніше розслідувати напади на депутатів

"Слуги народу" проситимуть правоохоронні органи ретельніше розслідувати напади на депутатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Представники політичної партії "Слуга народу" хочуть звернутися до правоохоронних органів із проханням ретельніше розслідувати напади на членів своєї партії. Про це під час Погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

"На жаль, ці новини нікого не дивують. У нас знову побили депутата "Слуги народу" вчора, в Сумах Михайла Ананченка. Це не просто депутат, це один з керівників нашої партії, представник Зекоманди в Сумській області, давно відомий в цій області. Рік цю діяльність веде і, власне, якісь невідомі люди в балаклавах, як пишуть, здійснили на нього напад", - зазначив Корнієнко.

За його словами, наразі правоохоронні органи з’ясовують, з чим був пов’язаний напад.

"Але це вже входить в систему. І ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. Можливо, є якийсь зв’язок між цими нападами, які відбуваються і в стінах ВР, на жаль, і просто на територіях в областях", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах.

Як повідомлялося раніше в УНН, після засідання комітету ВР з питань аграрної та земельної політики 12 грудня сталася бійка між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода".

Після чого представник фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець опинився у лікарні із підозрою на струс мозку після бійки. Фракція звернулася до правоохоронних органів.

За фактом бійки відкрили кримінальне провадження.

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