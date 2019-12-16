"Слуги народа" будут просить правоохранительные органы тщательнее расследовать нападения на депутатов

"К сожалению, эти новости никого не удивляют. У нас опять избили депутата "Слуги народа" вчера, в Сумах Михаила Ананченко. Это не просто депутат, это один из руководителей нашей партии, представитель Зекоманды в Сумской области, давно известный в этой области. Год эту деятельность ведет и, собственно, какие-то неизвестные люди в балаклавах, как пишут, напали на него", - отметил Корниенко.

По его словам, сейчас правоохранительные органы выясняют, с чем был связано нападение.

"Но это уже входит в систему. И мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи исследовать, расследовать. Возможно, какая-то связь между этими нападениями, которые происходят и в стенах ВР, к сожалению, и просто на территориях областей", - сказал Корниенко.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на его в Сумах напали двое молодых мужчин в балаклавах.

Как сообщалось ранее в УНН, после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики 12 декабря произошла драка между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".

После чего представитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство.