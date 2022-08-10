Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами"

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Водночас, незважаючи на імовірні ворожі втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу, зазначає ОК "Південь".

"Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та 1 вдк.