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Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами"

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами"

Київ • УНН

 • 91530 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

Водночас, незважаючи на імовірні ворожі втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу, зазначає ОК "Південь".

"Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ", - йдеться в повідомленні.

Доповнення 

В Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та 1 вдк.

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