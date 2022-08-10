Корабельная группировка вражеского флота продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 "Калибрамы"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 "Калибрамы". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
В то же время, несмотря на вероятные вражеские потери в авиации, угроза ракетных ударов с воздуха остается, как и из временно оккупированной суши, отмечает ОК "Юг".
"Пытайтесь обезопасить себя и близких от угроз, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте только достоверным источникам информации, не прислушивайтесь к вражеской пропаганде и не распространяйте информацию о действиях наших войск", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с снаряжением 16 ракетами и 1 вдк.