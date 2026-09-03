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Координувала підпали авто військових України - агентка гру рф отримала 15 років в'язниці

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Суд визнав винною агентку російської розвідки, яка вербувала виконавців і координувала підпали авто українських військових. Її куратора підозрюють заочно.

Координувала підпали авто військових України - агентка гру рф отримала 15 років в'язниці

За матеріалами СБУ суд визнав винною агентку російської воєнної розвідки, яку затримали у 2024 році і призначив їй позбавлення волі до 15 років. Їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як зазначили в Службі безпеки України, фігуранткою є завербована ворогом місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку із співробітником гру рф. За даними слідства, вона підшукувала та вербувала потенційних виконавців російських замовлень в Україні.

Встановлено, що жінка давала прямі інструкції фігурантам щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі українських воїнів. Під час розслідування Служба безпеки також задокументувала злочини куратора агентки. За даними слідства, він дистанційно координував її діяльність: ставив завдання "поповнювати" агентурний апарат рф та контролювати вчинення підпалів

- повідомили в СБУ.

Її російському куратору заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (підбурювання до вчинення державної зради). Покарання передбачає 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила військовослужбовця, якого російські спецслужби завербували для збору інформації про Сили оборони на Одещині. За даними слідства, чоловік передавав координати українських військових та коригував удари рф по півдню України.

Євген Устименко

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