Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води з річки Інгулець перевищує норму - ДЕІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляє, що концентрація низки шкідливих речовин у пробах води з річки Інгулець, відібраних 9 червня, перевищує допустиму норму, передає УНН.
Цитата
"За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець по азоту амонійного, залізу загальному та завислим речовинам. Підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки. В порівнянні з 08.06.2023 показники азоту амонійного, залізу загального та завислим речовинам незначною мірою зменшилися. У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, інспекція провела дослідження стану води в акваторіях річки Інгулець та Дніпро-Бузького лиману за результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 9 червня 2023 року. Місця відбору проб: річка Інгулець біля автомобільного мосту; річка Інгулець, місто Снігурівка; Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка; Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка; Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків; Бузький лиман, мікрорайон Намив.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі. Внаслідок цього біля села Мар’янське Криворізького району сталвся масовий мор риби.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.