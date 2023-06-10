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Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец превышает норму - ГЭИ

Киев • УНН

 • 322198 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщает, что концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец, отобранных 9 июня, превышает допустимую норму, передает УНН.

Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец превышает норму - ГЭИ

Цитата

"По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец по азоту аммонийному, железу общему и взвешенным веществам. Повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки. По сравнению с 08.06.2023 показатели азота аммонийного, железа общего и взвешенных веществ незначительно уменьшились. В Днепро-Бугском лимане показатели в пределах предельно допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, инспекция провела исследования состояния воды в акваториях реки Ингулец и Днепро-Бугского лимана по результатам лабораторных исследований проб, отобранных 9 июня 2023 года. Места отбора проб: река Ингулец возле автомобильного моста; река Ингулец, город Снигиревка; Днепро-Бугский лиман возле села Дмитровка; Днепро-Бугский лиман возле села Ивановка; Днепро-Бугский лиман, город Очаков; Бугский лиман, микрорайон Намыв.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Вследствие этого возле села Марьянское Криворожского района произошел массовый мор рыбы.

Открыто уголовное производство об экоциде.

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