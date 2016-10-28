Контрольний пункт “Майорськ” відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні зранку контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, в тому числі КПВВ “Майорське”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні зранку контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, в тому числі КПВВ „Майорське“”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що учора ще до початку здійснення пропускних операцій, терористи здійснили мінометний обстріл позицій українських військових на дорожньому коридорі, де знаходиться “Майорське”. Згодом вони застосували і стрілецьку зброю. У зв’язку із загрозою життю учасників руху пропускні операції в контрольному пункті були призупинені та протягом дня не відновилися.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня ситуація на контрольному пункті "Майорське" стабілізувалась.