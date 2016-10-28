Контрольный пункт "Майорск " возобновил работу

"Сегодня утром контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, в том числе КПВВ " Майорск "", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера еще до начала осуществления пропускных операций, террористы осуществили минометный обстрел позиций украинских военных на дорожном коридоре, где находится "Майорск". Впоследствии они применили и стрелковое оружие. В связи с угрозой жизни участников движения пропускные операции в контрольном пункте были приостановлены и в течение дня не восстановились.

Как сообщал УНН, 27 октября ситуация на контрольном пункте "Майорское" стабилизировалась.