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Контрнаступ йде нелегко, росіяни замінували 20 тисяч квадратних кілометрів – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтервью BBC заявив, що армія рф на тимчасово окупованих територіях замінувала 20 тисяч квадратних кілометрів і це уповільнює контраступальні дії. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Контрнаступ йде нелегко, росіяни замінували 20 тисяч квадратних кілометрів – Зеленський

Деталі

Як повідомляє BBC, Зеленський сказав, що військовий наступ дається нелегко, бо 20 000 квадратних кілометрів заміновано.

"Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", - підкреслив президент.

Також президент зазначив, що не слід очікувати відразу суттєвих результатів.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей»— сказав він BBC.

Доповнення

Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що активні дії ЗСУ відбуваються згідно розробленого та затвердженого плану від якого немає відхилень.

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