Контрнаступ йде нелегко, росіяни замінували 20 тисяч квадратних кілометрів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтервью BBC заявив, що армія рф на тимчасово окупованих територіях замінувала 20 тисяч квадратних кілометрів і це уповільнює контраступальні дії. Про це пише УНН із посиланням на BBC.
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Як повідомляє BBC, Зеленський сказав, що військовий наступ дається нелегко, бо 20 000 квадратних кілометрів заміновано.
"Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", - підкреслив президент.
Також президент зазначив, що не слід очікувати відразу суттєвих результатів.
«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей»— сказав він BBC.
Доповнення
Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що активні дії ЗСУ відбуваються згідно розробленого та затвердженого плану від якого немає відхилень.