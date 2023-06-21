Контрнаступление идет нелегко, россияне заминировали 20 тысяч квадратных километров - Зеленский

Детали

Как сообщает BBC, Зеленский сказал, что военное наступление дается нелегко, потому что 20 000 квадратных километров заминировано.

"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным", - подчеркнул президент.

Также президент отметил, что не следует ожидать сразу существенных результатов.

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей»— сказал он BBC.

Дополнение

Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что активные действия ВСУ происходят согласно разработанного и утвержденного плана от которого нет отклонений.