Консул перевірить інформацію щодо українців, що хотіли пограбувати банк у Ташкенті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Міністерстві закордонних справ дали доручення українському консулу в Ташкенті перевірити інформацію щодо групи з трьох громадян України, які нібито намагалася пограбувати банк "Орієнт Фінанс Банк". Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства Закордонних Справ України Василь Кирилич.
“Дали доручення консулу перевірити оприлюднену інформацію”, — повідомив Кирилич.
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Раніше у прес-службі МВС Узбекистану повідомили, що у Ташкенті правоохоронці затримали групу з трьох осіб, яка намагалася пограбувати банк "Орієнт Фінанс Банк". Всі троє є громадянами України.