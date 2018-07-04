Консул перевірить інформацію щодо українців, що хотіли пограбувати банк у Ташкенті

КИЇВ. 4 липня. УНН. У Міністерстві закордонних справ дали доручення українському консулу в Ташкенті перевірити інформацію щодо групи з трьох громадян України, які нібито намагалася пограбувати банк "Орієнт Фінанс Банк". Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства Закордонних Справ України Василь Кирилич.