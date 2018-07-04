Консул проверит информацию о украинцах, которые хотели ограбить банк в Ташкенте

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел поручили украинскому консулу в Ташкенте проверить информацию в отношении группы из трех граждан Украины, которые якобы пыталась ограбить банк "Ориент Финанс Банк". Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.