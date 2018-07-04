Консул проверит информацию о украинцах, которые хотели ограбить банк в Ташкенте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел поручили украинскому консулу в Ташкенте проверить информацию в отношении группы из трех граждан Украины, которые якобы пыталась ограбить банк "Ориент Финанс Банк". Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Дали поручение консулу проверить опубликованную информацию", - сообщил Кирилич.
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Ранее в пресс-службе МВД Узбекистана сообщили, что в Ташкенте правоохранители задержали группу из трех человек, которая пыталась ограбить банк "Ориент Финанс Банк". Все трое являются гражданами Украины.