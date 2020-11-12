Конституційний суд: НАЗК саме порушує антикорупційне законодавство, прикриваючись рішенням КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прикриваючись рішенням Конституційного Суду України, Національне агентство з питань запобігання корупції порушує законодавство у сфері боротьби з корупцією та самоусувається від виконання повноважень. Хоча можна просто звернутися за роз'ясненням до КСУ, як виконувати рішення Суду. Про це йдеться у заяві КСУ, передає УНН.
У КСУ повідомили, що НАЗК регулярно оприлюднює інформацію щодо неможливості виконання своїх повноважень, пов’язуючи це з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня.
“Цього разу зазначається, що рішення Конституційного Суду України ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій. Таким чином, системно прикриваючись рішенням Конституційного Суду України, Національне агентство з питань запобігання корупції щоденно порушує законодавство у сфері боротьби з корупцією та самоусувається від виконання повноважень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нерозуміння рішення Суду чи його свідоме неправильне трактування в результаті призводить до негативних наслідків в цілому.
“Тому наголошуємо, що Конституційний Суд України за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз’яснити порядок виконання рішення Суду. Право на таке клопотання мають суб’єкт подання, Президент України, голова парламенту”, — інформує КСУ.
Повідомляється, що роз’яснення того, як необхідно застосовувати рішення Конституційного Суду України, зупинить його довільне тлумачення та спонукатиме Національне агентство з питань запобігання корупції нести відповідальність за свої неправомірні дії.
Як повідомлялося, що у НАЗК заявили, що через рішення Конституційного Суду агентство не може спрямовувати запити до різних установ про отримання інформації, що ускладнює перевірку фінансових звітів політичних партій.
27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.