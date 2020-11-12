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Конституционный суд: НАПК само нарушает антикоррупционное законодательство, прикрываясь решением КСУ

Конституционный суд: НАПК само нарушает антикоррупционное законодательство, прикрываясь решением КСУ

Киев  •  УНН

 • 13624 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Прикрываясь решением Конституционного Суда Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий. Хотя можно просто обратиться за разъяснением в КСУ, как выполнять решение Суда. Об этом говорится в заявлении КСУ, передает УНН.

В КСУ сообщили, что НАПК регулярно публикует информацию о невозможности выполнения своих полномочий, связывая это с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября.

"На этот раз отмечается, что решение Конституционного Суда Украины осложнило проверку информации в отчетах политических партий. Таким образом, системно прикрываясь решением Конституционного Суда Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции ежедневно нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непонимание решения суда или его сознательная неправильная трактовка в результате приводит к негативным последствиям в целом.

"Поэтому подчеркиваем, что Конституционный Суд Украины по ходатайству участника конституционного производства, который принимал участие в деле, может разъяснить порядок исполнения решения суда. Право на такое ходатайство имеют субъект представления, Президент Украины, председатель парламента", - информирует КСУ.

Сообщается, что разъяснения того, как необходимо применять решение Конституционного Суда Украины, остановит его произвольное толкование и будет побуждать Национальное агентство по предупреждению коррупции нести ответственность за свои неправомерные действия.

Как сообщалось, что в НАПК заявили, что из-за решения Конституционного Суда агентство не может направлять запросы в различные учреждения о получении информации, что затрудняет проверку финансовых отчетов политических партий.

27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

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