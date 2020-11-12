Конституционный суд: НАПК само нарушает антикоррупционное законодательство, прикрываясь решением КСУ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Прикрываясь решением Конституционного Суда Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий. Хотя можно просто обратиться за разъяснением в КСУ, как выполнять решение Суда. Об этом говорится в заявлении КСУ, передает УНН.