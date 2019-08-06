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Конкурс УРП під загрозою зриву - експерт

Конкурс УРП під загрозою зриву - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вперше за довгий час було проведено 10 конкурсів на укладення угоди про розподіл продукції (видобуток природного газу). На конкурси були виставлені 9 ділянок на суші та 1 ділянка на шельфі Чорного моря. Після оголошення переможців конкурсів з'явилися невдоволені серед учасників, які не здобули перемогу. Про це у своєму блозі написав експерт Андрій Закревський, передає УНН.

Компанія "Укрнафтобуріння" оскаржує результати конкурсу щодо Зіньківської площі, посилаючись на неправомірність положення постанови Кабінету Міністрів України про затвердження конкурсних умов, що дозволяє брати участь у конкурсі юридичній особі, що спеціально створена для цього, при наявності гарантії материнської компанії та надання інформації про досвід, технічні, фінансові та інші можливості засновника (гаранта) такої юрособи. Хоча Законом про УРП це не заборонено.

Як зазначив експерт, так структурується абсолютно увесь міжнародний нафтогазовий та не лише бізнес. "Якщо проаналізувати всі конкурси на укладення УРП, коли-небудь проведені в Україні, включаючи останні, більшість учасників були такими SPE. Такі мейджери, як Shell, Chevron, Exon брали участь в конкурсах на укладення УРП через свої спеціально створені компанії. Якщо проаналізувати останні конкурси (в Україні), через спеціально створені компанії брали участь абсолютно всі, крім "Укрнафтобуріння", "Укргазвидобування" і "Навігатор комплект". Інші учасники були ЅРЕ, включаючи ДТЕК (Oil&Gas Overseas Trading B. V. і "Нефтегазэксплуатация"), "Західнадрасервис" (ТОВ ВЕЛЛ КО), "Сигма Блейзер" і "Аспект Енерджі" (Ukrainian Energy LLC), Vermilion Ukraine Exploration B. V., ТОВ ГеоАльянс Партнерство, Geo Alliance Partnership B.V. А значить, якщо суд скасує результати конкурсу на Зіньківську площу з цієї причини, то всі інші конкурси також треба відміняти, адже умова участі SPE присутня абсолютно у всіх конкурсних умовах. На підході ще 3 конкурсу за такими ж умовами", - написав експерт.

Величезна територія буде заморожена на час судів та недоступна для освоєння. Цілі щодо нарощування видобутку газу та енергонезалежності України можна буде відкласти.

"Те, як ми пройдемо цю історію з судами щодо УРП – це історія, яка покаже і незалежність судів, і наскільки Україна готова захищати інвесторів, чи є нарощування видобутку справжнім пріоритетом держави або особисті інтереси, як і раніше дорожче всього", - зазначив Андрій Закревський.

Українські Національні Новини

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