Комунальники оперативно усувають причини недостатньо високої температури в будинках – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Місто проводить обстеження житлових будинків, де люди скаржаться на «недогріви». Наша мета – виявити причину й оперативно її усунути, а там, де необхідно проводити більш масштабні роботи, наприклад, капремонт системи опалення, запланувати у рамках міських програм. Про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив під час інспекції житлового будинку на вулиці Московській, 15, де мешканці скаржились на недостатню температуру опалення, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Щодоби на диспетчерську "1557" надходять звернення щодо недостатньої температури опалення. Ми повинні визначити та усунути причини можливих недогрівів шляхом проведення спільних інспекцій житлово-експлуатаційних дільниць та виконавців послуг – КП "Київтеплоенерго" або ТОВ "Євро-Реконструкція". Виявивши причину проблеми, ми виявляємо і відповідальних за її усунення", – сказав він.
У Києві проводяться також системні огляди будинків із так званими "недогрівами", які здійснює міська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА).
Він зауважив, що, з практики, у будинку можуть бути: недостатні параметри подачі теплоносія – це відповідальність теплопостачальної компанії; некоректна робота внутрішньобудинкової системи теплопостачання, «повітряні пробки», їх усунення – завдання керуючої компанії та її підрозділів – житлово-експлуатаційних дільниць. Подекуди фіксується, що причиною порушення роботи будинкової системи опалення є самі мешканці, коли батареї виносять на балкони, прокладають підлогу з підігрівом або збільшують кількість секцій на радіаторах тощо.
У будинку на вулиці Московській, 15 проблема недогріву була спричинена необхідністю регулювання подачі теплоносія. Теплопостачальна компанія виконає цю роботу і до кінця доби забезпечить належне теплопостачання.
"У будь-якому випадку ми будемо реагувати на звернення киян щодо недогріву у квартирах, визначати проблеми і усувати їх. Безумовно, є випадки, коли необхідно вкладати значні кошти у реконструкцію системи опалення, це стосується, у першу чергу, старих будинків. У таких випадках діє програма співфінансування, що тепер має більш гнучку шкалу видатків на реконструкцію та переоснащення будинку. Наприклад, капремонт, технічне переоснащення інженерних мереж діє за пропорцією – 85/15%. Тобто місто оплачує 85% робіт на покращення та модернізацію внутрішньобудинкової системи теплопостачання", – сказав Петро Пантелеєв.