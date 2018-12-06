Комунальники оперативно усувають причини недостатньо високої температури в будинках – КМДА

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Місто проводить обстеження житлових будинків, де люди скаржаться на «недогріви». Наша мета – виявити причину й оперативно її усунути, а там, де необхідно проводити більш масштабні роботи, наприклад, капремонт системи опалення, запланувати у рамках міських програм. Про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив під час інспекції житлового будинку на вулиці Московській, 15, де мешканці скаржились на недостатню температуру опалення, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.