Коммунальщики оперативно устраняют причины недостаточно высокой температуры в домах - КГГА

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85676 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 193517 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149056 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 214716 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258052 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215742 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247908 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208543 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 491906 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241659 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 9206 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 6306 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 8916 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 10786 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14170 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270159 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 245793 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331284 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 491906 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583040 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35142 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 214707 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80987 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77237 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82711 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Коммунальщики оперативно устраняют причины недостаточно высокой температуры в домах - КГГА

Киев • УНН

 • 13096 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на «недогрева». Наша цель - выявить причину и оперативно ее устранить, а там, где необходимо проводить более масштабные работы, например, капремонт системы отопления, запланировать в рамках городских программ. Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время инспекции жилого дома на улице Московской, 15, где жители жаловались на недостаточную температуру отопления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Коммунальщики оперативно устраняют причины недостаточно высокой температуры в домах - КГГА

"Ежесуточно на диспетчерскую" 1557 "поступают обращения относительно недостаточной температуры отопления. Мы должны определить и устранить причины возможных недогрева путем проведения совместных инспекций жилищно-эксплуатационных участков и исполнителей услуг - КП" Киевтеплоэнерго "или ООО" Евро-Реконструкция ». Обнаружив причину проблемы, мы обнаруживаем и ответственных за ее устранения ", - сказал он.

В Киеве проводятся также системные обзоры домов с так называемыми "недогрева", которые осуществляет городская жилищно-коммунальная инспекция (Управление самоуправляющегося контроля КГГА).

Он отметил, что, по практике, в доме могут быть: недостаточные параметры подачи теплоносителя - это ответственность теплоснабжающей компании; некорректная работа внутридомовой системы теплоснабжения, «воздушные пробки», их устранение - задача управляющей компании и ее подразделений - жилищно-эксплуатационных участков. Кое-где фиксируется, что причиной нарушения работы домовой системы отопления являются сами жители, когда батареи выносят на балконы, прокладывают пол с подогревом или увеличивают количество секций на радиаторах и тому подобное.

В доме на улице Московской, 15 проблема недогрева была вызвана необходимостью регулирования подачи теплоносителя. Теплоснабжающая компания выполнит эту работу и до конца суток обеспечит надлежащее теплоснабжение.

"В любом случае мы будем реагировать на обращения киевлян относительно недогрева в квартирах, определять проблемы и устранять их. Безусловно, есть случаи, когда необходимо вкладывать значительные средства в реконструкцию системы отопления, это касается, в первую очередь, старых домов. В таких случаях действует программа софинансирования, что теперь более гибкую шкалу расходов на реконструкцию и переоснащение дома. Например, капремонт, техническое переоснащение инженерных сетей действует по пропорции - 85/15%. То есть город оплачивает 85% работ на улучшение и модернизацию внутри шньобудинковои системы теплоснабжения ", - сказал Петр Пантелеев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40