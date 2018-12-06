Коммунальщики оперативно устраняют причины недостаточно высокой температуры в домах - КГГА

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на «недогрева». Наша цель - выявить причину и оперативно ее устранить, а там, где необходимо проводить более масштабные работы, например, капремонт системы отопления, запланировать в рамках городских программ. Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время инспекции жилого дома на улице Московской, 15, где жители жаловались на недостаточную температуру отопления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.