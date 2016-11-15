Комп'ютер для незрячих з'явився у вінницькій бібліотеці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Центральній міській бібліотеці імені І.Бевза з'явився комп'ютер для незрячих. Його придбали в межах проекту "Побачте нас", передає кореспондент УНН-Центр.
"Мета проекту − створити безбар'єрне середовище та забезпечити доступ людей із вадами зору до об'єктів соціальної інфраструктури. У нашій бібліотеці встановили комп'ютер із ліцензійною версію спеціальної програми для слабозорих та незрячих. А ще отримали 20 аудіокниг та 26 посібників, написаних шрифтом Брайля, які поширимо по філіях нашої бібліотечної системи міста", − розповіла головний методист Центральної міської бібліотеки ім. І.Бевза Тетяна Верещак.
Додамо, що проект "Побачте нас" став переможцем конкурсу "Аукціон проектів. Клуб донорів" та отримав фінансову підтримку у розмірі 17 661 грн.
Як повідомляв УНН, у столичному зоопарку презентували проект для людей з проблемами зору.