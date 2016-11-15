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15 марта, 19:03 • 109793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151407 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128184 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121392 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107368 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102704 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97848 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Компьютер для незрячих появился в винницкой библиотеке

Компьютер для незрячих появился в винницкой библиотеке

Киев • УНН

 • 9012 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Центральной городской библиотеке имени И.Бевза появился компьютер для незрячих. Его приобрели в рамках проекта " Увидьте нас", передает корреспондент УНН-Центр .

"Цель проекта - создать безбарьерную среду и обеспечить доступ людей с недостатками зрения к объектам социальной инфраструктуры. В нашей библиотеке установили компьютер с лицензионной версии специальной программы для слабовидящих и незрячих. А еще получили 20 аудиокниг и 26 пособий, написанных шрифтом Брайля, которые распространим по филиалам нашей библиотечной системы города ", - рассказала главный методист Центральной городской библиотеки им. И.Бевза Татьяна Верещак.

Добавим, что проект " Увидьте нас" стал победителем конкурса "Аукцион проектов. Клуб доноров" и получил финансовую поддержку в размере 17 661   грн.

Как сообщал УНН, в столичном зоопарке представили проект для людей с проблемами зрения .

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