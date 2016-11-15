Компьютер для незрячих появился в винницкой библиотеке
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Центральной городской библиотеке имени И.Бевза появился компьютер для незрячих. Его приобрели в рамках проекта " Увидьте нас", передает корреспондент УНН-Центр .
"Цель проекта - создать безбарьерную среду и обеспечить доступ людей с недостатками зрения к объектам социальной инфраструктуры. В нашей библиотеке установили компьютер с лицензионной версии специальной программы для слабовидящих и незрячих. А еще получили 20 аудиокниг и 26 пособий, написанных шрифтом Брайля, которые распространим по филиалам нашей библиотечной системы города ", - рассказала главный методист Центральной городской библиотеки им. И.Бевза Татьяна Верещак.
Добавим, что проект " Увидьте нас" стал победителем конкурса "Аукцион проектов. Клуб доноров" и получил финансовую поддержку в размере 17 661 грн.
Как сообщал УНН, в столичном зоопарке представили проект для людей с проблемами зрения .