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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75489 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Компанія SpaceX перенесла запуск супутників

Компанія SpaceX перенесла запуск супутників

Київ • УНН

 • 12512 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Компанія SpaceX перенесла два запуски ракет-носіїв Falcon 9 у Флориді через погані погодні умови. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі

Виведення на орбіту з майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді ракети з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed, який було заплановано на суботу, 29 січня, 18:11 за часом Східного узбережжя США (30 січня 02:11), перенесли на добу. 

Зазначається, що запуск відбудеться не раніше ніж у понеділок, 31 січня. 

Нагадаємо 

Український супутник “Січ-2-30” через ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не міг встановити стійкий зв’язок з Землею.

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