Компанія SpaceX перенесла запуск супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Компанія SpaceX перенесла два запуски ракет-носіїв Falcon 9 у Флориді через погані погодні умови. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.
Деталі
Виведення на орбіту з майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді ракети з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed, який було заплановано на суботу, 29 січня, 18:11 за часом Східного узбережжя США (30 січня 02:11), перенесли на добу.
Зазначається, що запуск відбудеться не раніше ніж у понеділок, 31 січня.
Нагадаємо
Український супутник “Січ-2-30” через ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не міг встановити стійкий зв’язок з Землею.