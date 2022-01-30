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15 марта, 19:03 • 103168 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135300 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119029 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112877 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102414 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100269 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88011 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120728 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Компания SpaceX перенесла запуск спутников

Компания SpaceX перенесла запуск спутников

Киев • УНН

 • 12510 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Компания SpaceX перенесла два запуска ракет-носителей Falcon 9 во Флориде из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Выведение на орбиту с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди ракеты с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed, который был запланирован на субботу, 29 января, 18:11 по времени Восточного побережья США (30 января 02:11), перенесли на сутки.

Отмечается, что запуск состоится не ранее чем в понедельник, 31 января.

Напомним

Украинский спутник “Сич-2-30” из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не мог установить устойчивую связь с Землей.

Украинские Национальные Новости

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