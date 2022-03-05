Компанія Samsung зупиняє поставки в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Південнокорейська компанія Samsung призупиняє поставки продукції в Росію "через поточні геополітичні події". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Також Samsung передасть 6 млн доларів, у тому числі 1 млн доларів на побутову електроніку, та добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – мова йде зокрема про допомогу біженцям.
За інформацією аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.
Нагадаємо
Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії.