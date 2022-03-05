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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57999 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Компанія Samsung зупиняє поставки в Росію

Компанія Samsung зупиняє поставки в Росію

Київ • УНН

 • 142321 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Південнокорейська компанія Samsung призупиняє поставки продукції в Росію "через поточні геополітичні події". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Також Samsung передасть 6 млн доларів, у тому числі 1 млн доларів на побутову електроніку, та добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – мова йде зокрема про допомогу біженцям.

За інформацією аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

Нагадаємо 

Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії.

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