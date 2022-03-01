Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Apple припинила продаж усієї лінійки техніки на офіційному онлайн-магазині у всій Росії. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Apple прининила продаж своєї техніки у Росії. В онлайн-магазині вже неможна купити iPhone, iMac та іншу техніку.
Поки невідомо скільки часу товари будуть недоступні.
Додамо
Мінцифри звернулися до компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store.