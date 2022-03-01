Apple прекратила продажу своей техники на официальном онлайн-магазине в России

Детали

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Apple прекратила продажу своей техники в России. В онлайн-магазине уже нельзя купить iPhone, iMac и другую технику.

Пока неизвестно сколько времени товары будут недоступны.

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Мінцифри обратились к компании Apple, чтобы та заблокировала россиянам сервис Apple Store.