Apple прекратила продажу своей техники на официальном онлайн-магазине в России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Apple прекратила продажу всей линейки техники на официальном онлайн-магазине во всей России. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Apple прекратила продажу своей техники в России. В онлайн-магазине уже нельзя купить iPhone, iMac и другую технику.
Пока неизвестно сколько времени товары будут недоступны.
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Мінцифри обратились к компании Apple, чтобы та заблокировала россиянам сервис Apple Store.