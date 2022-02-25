Федоров просить компанію Apple заблокувати росіянам сервіс Apple Store
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Мінцифри звернулися до компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН з посиланням на Telegram-канал FEDOROV.
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“Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом “Росія 24”, — зазначив Федоров.